INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Malaysia Jadi Tempat Persembunyian Riza Chalid, Menteri Agus: Kita Kejar!

Dwinarto , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |15:46 WIB
Malaysia Jadi Tempat Persembunyian Riza Chalid, Menteri Agus: Kita Kejar!
Tersangka Korupsi Pertamina Riza Chalid Diduga Bersembunyi di Malaysia
JAKARTA - Keberadaan Mohammad Riza Chalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, mulai terkuak. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) mendeteksi bahwa Raja Minyak itu berada di Malaysia.

“Yang bersangkutan tercatat meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Februari 2025 menuju Malaysia, dan hingga saat ini belum kembali,” ujar Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Agus Andrianto, Kamis (24/7/2025).

Agus menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas imigrasi Malaysia serta Kepolisian Diraja Malaysia untuk menelusuri keberadaan Riza Chalid lebih lanjut.

Sekadar diketahui, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 10 Juli lalu.

Namun hingga kini, ia belum juga ditemukan. Kementerian Imipas menyebut bahwa Riza telah meninggalkan Indonesia sejak awal Februari, jauh sebelum Kejaksaan Agung mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri.

Riza Chalid bersama delapan orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi besar yang menyeret PT Pertamina Persero.

 

Halaman:
1 2
      
