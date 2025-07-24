Puan Maharani Enggan Menjawab Soal Agenda Kongres PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan menjawab rumor Kongres PDI Perjuangan di Bali pada Agustus mendatang/Foto: Achmad Al Fiqri-Okezone

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan menjawab rumor Kongres PDI Perjuangan di Bali pada Agustus mendatang. Awak media diminta mengonfirmasi langsung kabar tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

"Terkait Kongres, silakan tanya ke DPP Partai," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Saat disinggung alasan PDI Perjuangan tidak kunjung memberi informasi persiapan Kongres, Puan enggan menjawab. Ia hanya mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi kongres ke DPP PDI Perjuangan.

"Kongres PDI silakan tanya ke kantor DPP Partai," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengaku belum mendapat kabar terkait waktu dan tempat pelaksanaan Kongres PDIP.