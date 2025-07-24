Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Karhutla Riau via Udara, Kapolri Ungkap Titik Api Menurun Drastis

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |17:00 WIB
Tinjau Karhutla Riau via Udara, Kapolri Ungkap Titik Api Menurun Drastis
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinjau karhutla Riau (Foto: Dok/Puteranegara Batubara)
A
A
A

RIAU – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau. Pengecekan hotspot di beberapa titik tersebut dilakukan melalui udara menggunakan helikopter.

Usai melakukan peninjauan, Sigit mengungkapkan jumlah titik api di Riau mengalami penurunan. Hal itu lantaran telah dilakukan berbagai macam upaya oleh Satgas Karhutla dalam rangka penanggulangan.

"Tadi dilaporkan terjadi fluktuasi terkait dengan puncak karhutla yang sudah terjadi, di mana tanggal 20 Juli 2025 terjadi peningkatan hotspot sebanyak 586 titik. Namun kemudian, karena langkah dari tim Satgas Karhutla, titik hotspot turun menjadi 144 titik," kata Sigit di Riau, Kamis (24/7/2025).

Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tergabung dalam Satgas Karhutla. Pasalnya, TNI, Polri, Pemda, elemen masyarakat, relawan, dan perusahaan telah bekerja keras dalam rangka penanggulangan karhutla. 

"Bapak Gubernur saat ini sudah menetapkan tanggap darurat bencana selama 14 hari, mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 4 Agustus 2025, untuk dua kabupaten: Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Sementara 10 kabupaten lainnya menetapkan status siaga. Tentunya ini bagian dari upaya agar penanganan karhutla betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035/pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166067/pkh-UNzB_large.jpg
Satgas PKH Tidak Langsung Proses Pidana Penambang Ilegal, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164099/lahan-zZli_large.jpg
Pemilik Lahan Terbakar 181 Hektare di Jambi Akhirnya Memenuhi Pemeriksaan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160724/karhutla-7VW9_large.jpg
Presiden Instruksikan Panglima TNI Atasi Karhutla, Pangdam Bukit Barisan Turun Langsung ke Rohil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160131/prabowo-Gjab_large.jpg
Atasi Karhutla, Prabowo: Ada Titik Api Segera Dipadamkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160059/budi-1BEl_large.jpg
Menko Polkam: Presiden Tidak Toleransi Pembukaan Lahan dengan Dibakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement