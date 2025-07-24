Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Kembali Tahan 4 Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |17:27 WIB
KPK Kembali Tahan 4 Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker
KPK tahan tersangka pemerasan TKA di Kemnaker (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap empat tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis (24/7/2025).

Empat tersangka yang ditahan merupakan bagian dari total delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Empat tersangka lainnya sudah lebih dulu dilakukan penahanan.

Penahanan ini dilakukan usai keempatnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Setelah pemeriksaan selesai, keempatnya langsung ditahan.

Pantauan di lokasi, keempatnya terlihat selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.25 WIB. Saat turun dari lantai dua, mereka telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176736/budi-cvJC_large.jpg
KPK Kembali Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125/kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175847/budi-qwkx_large.jpg
KPK Panggil Eks Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174899/kpk-2yFu_large.jpg
KPK Kembalikan Alphard yang Disita dari Noel Ebenezer, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173031/kpk-4oDs_large.jpg
Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan TKA Disita KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3168933/immanuel_ebenezer-6UG9_large.jpg
KPK Ungkap Pengakuan Noel Ada Penerimaan Lain saat Jadi Wamenaker
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement