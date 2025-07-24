Hasto Divonis Besok, PDIP: Semoga Tak Bernasib seperti Tom Lembong

JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, akan menjalani sidang vonis kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sidang vonis tersebut akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat besok, Jumat 25 Juli 2025.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun berharap kolega separtainya itu tak bernasib seperti Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula.

"(Semoga) jangan bernasib seperti Tom Lembong," kata Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Apalagi, Komar mengaku telah mendengar banyak pendapat dari para ahli atau pakar yang menyampaikan pandangannya terkait kasus yang menimpa Hasto. Di mana, para ahli itu berharap agar para hakim dapat memberikan putusan yang adil.

Terpenting, kata dia, dalam negara hukum ini tidak boleh ada yang direkayasa. "Kita berharap, kasus Hasto kan sudah terbuka semua di pengadilan dan publik sudah tahu bahwa itu kasus hukum yang direkayasa," ujarnya.

(Arief Setyadi )