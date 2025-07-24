Puan Respons Prabowo soal Hubungan PDIP-Gerindra: Iya, dari Dulu Kakak-Adik

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mengamini pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang mengibaratkan hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak-beradik.

"Iya, (PDIP-Gerindra) kakak-adik," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Bahkan, kata Puan, hubungan persaudaraan antara PDIP dan Gerindra sudah berjalan sejak lama.

"Iya, kan memang hubungannya baik, dari dulu kakak-adik," ungkapnya singkat.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan pernyataan PDIP dan Gerindra ibarat kakak-beradik saat memberikan pidato peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin 21 Juli 2025. Awalnya, Prabowo mengungkapkan niat pembentukan koperasi adalah untuk membuat Indonesia sejahtera dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Ia lalu menyebut nama Presiden pertama RI, Sukarno, yang merupakan kakek Puan. Semboyan berdikari itu dikenal sebagai kalimat terkenal dari Sukarno atau Bung Karno.