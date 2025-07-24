Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok! RUU Haji dan Umrah Jadi Usul DPR RI

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |19:07 WIB
Tok! RUU Haji dan Umrah Jadi Usul DPR RI
RUU Haji dan Umrah jadi usul DPR RI (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat menjadikan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Sidang IV Tahun 2024–2025 pada Kamis (24/7/2025).

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna, terlebih dahulu meminta pandangan dari delapan fraksi di DPR RI terkait RUU tersebut.

Dalam kesempatan itu, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya melalui keterangan tertulis. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

“Kini kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Adies dalam rapat paripurna tersebut.

Seluruh anggota yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan setuju. Adies kemudian mengetuk palu sidang satu kali sebagai tanda keputusan tersebut telah disahkan.

RUU Haji dan Umrah sendiri dibahas oleh Komisi VIII DPR RI. Di dalam RUU ini, salah satu perubahan yang signifikan adalah mengganti kepengurusan haji dari Kementerian Agama menjadi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

(Arief Setyadi )

      
