DPR Kawal Isu Penulisan Sejarah Ulang hingga Tarif Dagang AS

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan mengawal proyek penulisan ulang buku sejarah nasional hingga kebijakan tarif dagang Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. Hal itu disampaikan saat pidato di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah melakukan berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi rakyat. Rencana penulisan ulang buku sejarah Indonesia menjadi salah satu isu penting yang dikawal DPR.

"Sebab, revisi ulang sejarah merupakan hal penting dalam konteks pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa," ujar Puan.

Selain itu, DPR juga memantau pemberlakuan tarif resiprokal AS terhadap Indonesia yang memiliki implikasi strategis terhadap hubungan dagang dan posisi ekonomi nasional.

"Pemberlakuan tarif resiprokal Amerika terhadap Indonesia, pengawasan terhadap maraknya beras oplosan, pengawasan terhadap dan penerapan restorative justice agar sesuai prinsip keadilan," ungkap Puan.