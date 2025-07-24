Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duh! Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran di Rusia Ternyata Terlilit Utang Rp750 Juta, Gaya Hidupnya Hedon

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |19:29 WIB
Duh! Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran di Rusia Ternyata Terlilit Utang Rp750 Juta, Gaya Hidupnya Hedon
Satria Arta Kumbara (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI Endi Supardi menuturkan eks prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, diduga memiliki gaya hidup hedon. Kehidupan tersebut membuat Satria terlilit utang hingga akhirnya keluar dari TNI dan menjadi tentara bayaran di Rusia.

“Nah, yang bersangkutan memang jejak rekornya ada ke sana yang mengakibatkan dia keluar dari Korps Marinir, salah satunya itu, kehidupan hedonis,” kata Endi, Kamis (24/7/2024).

Dengan gaya hidup mewah itu, Satria memiliki utang ke bank yang jika ditotal mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan, yang bersangkutan juga diketahui memiliki riwayat mengajukan pinjaman online (pinjol).

“Kemudian pinjam, ya, pinjam di bank. Mungkin pinjol dia, ada berkaitan dengan bank. Angkanya kurang lebih di Rp750 juta,” ujarnya.

Endi menjelaskan Satria mangkir dari tugas sejak 2022. Sesuai prosedur, pihaknya sempat melakukan panggilan sebanyak tiga kali, bahkan sampai dilakukan pengecekan ke rumahnya. Akhirnya, Satria resmi dipecat.

“Sudah kita lakukan sesuai prosedur: panggilan 1, 2, 3. Kemudian sudah ditangani ke rumahnya, tidak ada di tempat. Akhirnya naik status menjadi desersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171950/polri-CobL_large.jpg
Soal Tim Reformasi Polri, Pakar Hukum: Langkah Negara Perbaiki Kinerja Institusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/337/3171561/kapolri-WZUS_large.jpg
Breaking News! Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Kalemdiklat Jadi Ketua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171125/kakorlantas-Vhwd_large.jpg
Hari Keselamatan Lalu Lintas, Kakorlantas Ingatkan Angka Kecelakaan Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169801/demonstrasi-sk9H_large.jpg
Kompolnas: Reformasi Kepolisian Harus Bongkar Budaya Represif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169763/ferry_irwandi-Lq1p_large.jpg
Dikontak Jenderal Bintang 1, Ferry Irwandi: TNI Minta Maaf, Urusan Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168225/demo-c5hX_large.jpg
Blak-blakkan, TNI Bicara soal Darurat Militer: Tak Ada Niat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement