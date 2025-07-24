Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Aset Tersangka Pemerasan TKA di Kemnaker, Berikut Rinciannya

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |20:49 WIB
KPK Sita Aset Tersangka Pemerasan TKA di Kemnaker, Berikut Rinciannya
Tersangka pemerasan TKA di Kemnaker (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis (24/7/2025). Mereka adalah GTW (Gatot Widiartono), PCW (Putri Citra Wahyoe), JMS (Jamal Shodiqin), dan ALF (Alfa Eshad).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya telah melakukan penyitaan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik para tersangka tersebut.

"Dalam perkara ini, penyidik juga melakukan penyitaan benda tidak bergerak berupa bidang tanah maupun tanah beserta bangunan dari empat tersangka tersebut, yang tersebar di sejumlah lokasi,” kata Asep saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK.

Berikut rinciannya:

1. Tersangka GTW: Disita 2 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Jakarta Selatan seluas 188 m² serta 2 bidang tanah beserta tanam tumbuh/bangunan dengan luas 554 m² di Kota Jakarta Selatan.

2. Tersangka PCW: Disita berupa 2 bidang tanah seluas 244 m² yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan 3 bidang tanah beserta bangunan dengan luas 172 m² di Kota Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179159/budi-eMtK_large.jpg
KPK Telusuri Aliran Uang ke Sejumlah Pihak di Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176736/budi-cvJC_large.jpg
KPK Kembali Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125/kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175847/budi-qwkx_large.jpg
KPK Panggil Eks Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174899/kpk-2yFu_large.jpg
KPK Kembalikan Alphard yang Disita dari Noel Ebenezer, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173031/kpk-4oDs_large.jpg
Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan TKA Disita KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement