Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat M6,0 di Poso Sulteng Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |21:00 WIB
Gempa Dahsyat M6,0 di Poso Sulteng Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Poso, Sulteng (Foto: Dok BMKG)
A
A
A

JAKARTA Gempa berkekuatan Magnitudo 6,0 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah pada Kamis (24/7/2025). Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul 20.06 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan kedalaman gempa 10 km. Meski begitu, BMKG menyatakan gempa itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"#Gempa Mag:6.0, 24-Jul-25 20:06:59 WIB, Lok:2.03 LS, 120.70 BT (70 km Barat Daya Poso-Sulteng)," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Poso dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa poso BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179191/gempa-eR7j_large.jpg
BMKG: Gempa M5,0 di Nagan Raya Aceh akibat Aktivitas Sesar Besar Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179196/gempa-GNgm_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nagan Raya Aceh, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179164/gempa-SrNl_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Poso Sulteng, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178836/gempa-hInS_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,1 Guncang Maluku Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178825/gempa-E1BK_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,8 Guncang Bengkulu Selatan, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178810/gempa-UAOx_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement