Gempa Dahsyat M6,0 di Poso Sulteng Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa berkekuatan Magnitudo 6,0 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah pada Kamis (24/7/2025). Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul 20.06 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan kedalaman gempa 10 km. Meski begitu, BMKG menyatakan gempa itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"#Gempa Mag:6.0, 24-Jul-25 20:06:59 WIB, Lok:2.03 LS, 120.70 BT (70 km Barat Daya Poso-Sulteng)," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Poso dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )