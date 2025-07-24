Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Irjen Kemenag: Menjadi ASN Diniatkan untuk Ibadah Mendapatkan Pahala!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |21:14 WIB
JAKARTA – Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) RI, Khairunas, menyambangi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Makassar, Sulawesi Selatan. Dia sambut dengan alat musik tradisional Pakanjara oleh sejumlah pelajar.

Kunjungan Khairunas tersebut menjadi bagian dari misi besar “One Year, One Kanwil, One WBK”  yang menjadi spirit Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

“Saya seperti kembali ke impian saya,” ujar Irjen Kemenag RI, Khairunas, dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Khairunas mengajak seluruh civitas akademika Madrasah untuk menjadikan integritas dan profesionalisme sebagai napas pengabdian, khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Transformasi spiritualitas itulah yang menguatkan integritas kita. Mensyukuri nikmat akal dan pikiran harus diwujudkan dengan berpikir positif dan melakukan yang terbaik sesuai tugas dan fungsi kita,”terangnya.

Dalam kesempatan itu dia menegaskan, menjadi ASN   harus diniatkan untuk ibadah mendapatkan pahala.

 

