HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Proses Penyembuhan, Roy Suryo Cs Enggak Usah Ribut soal Pemeriksaan di Polres Solo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |21:23 WIB
JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Mapolresta Solo, Rabu 23 Juli 2025. Jokowi diperiksa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu.

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina mengatakan, Jokowi saat ini masih dalam proses penyembuhan. Oleh karenanya, pemeriksaan tersebut tak perlu diperdebatkan oleh kubu Roy Suryo Cs.

"Jadi memang Pak Jokowi itu dalam proses penyembuhan dan diobservasi oleh dokter. Jadi saya pikir ini (pemeriksaan di Solo) hal yang teknis yang tidak perlu kita perdebatkan gitu loh," ujar Silfester dalam program INTERUPSI di iNews TV, Kamis (24/7/2025) malam.

Menurut Silfester,  setiap orang dimungkinkan untuk diperiksa di manapun sesuai teknis penyelidikan dari pihak kepolisian. Hal ini, kata dia, justru tidak dilarang oleh Undang-undang.

"Siapapun bisa diperiksa dimanapun sesuai teknis penyelidikan atau penyelidikan dari pihak kepolisian," kata Silfester.

 

Berita Terkait
