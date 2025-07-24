Gempa Dahsyat M6,0 Guncang Poso, Ini Pemicunya!

JAKARTA – Gempa berkekuatan Magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah, Kamis 24 Juli 2025 pukul 20.06.59 WIB. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan Magnitudo 5,7.

Episenter gempa terletak pada koordinat 2,01° LS ; 120,78° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Poso, Sulawesi Tengah pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Zona Sesar Poso," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip). Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Poso, Kolonodale, dan Mangkutana dengan skala intensitas IV - V MMI (getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk); daerah Palopo, Toraja, Mappadeceng, dan Bungku dengan skala intensitas III - IV MMI (dirasakan oleh orang banyak dalam rumah); serta daerah Palu dengan skala intensitas II - III MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Daryono memastikan, dari hasil pemodelan, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 20.40 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 11 aktivitas gempa susulan (aftershock) dengan kekuatan terbesar M5,5 dan terkecil M2,4.

Daryono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ia juga menyarankan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. "Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," imbaunya.

