HOME NEWS NASIONAL

Gibran: Membabat Hutan untuk Bangun IKN Hoax!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |22:10 WIB
Gibran: Membabat Hutan untuk Bangun IKN Hoax!
Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan beredar banyak informasi keliru terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia membantah anggapan proyek pembangunan IKN dilakukan dengan cara membabat hutan alami di Kalimantan.

“Banyak sekali hoaks beredar soal IKN. Katanya membangun istana di tengah hutan dan menebang habis pohon. Itu keliru,” ujar Gibran dalam sambutannya di acara Puncak Green Impact Festival 2025 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Gibran menjelaskan area pembangunan IKN sebelumnya merupakan hutan produksi eukaliptus, yang memang dikelola dengan siklus tebang tanam sekitar enam hingga tujuh tahun. Ia juga memastikan pemerintah akan memulihkan kembali ekosistem asli di kawasan tersebut.

“Pohon-pohon endemik Kalimantan seperti ulin, meranti, dan tengkawang akan dikembalikan agar kawasan IKN menjadi hutan heterogen,” jelasnya.

Gibran juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan krisis iklim, termasuk ancaman kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan laut yang dapat menyebabkan kerugian besar seperti gagal panen.

 

