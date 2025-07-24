Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,7 Guncang Poso, Rumah Roboh hingga Pasien RS Panik Berhamburan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |23:19 WIB
Gempa M5,7 Guncang Poso, Rumah Roboh hingga Pasien RS Panik Berhamburan
Gempa Poso timbulkan kerusakan (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA Gempa berkekuatan Magnitudo 5,7 (sebelum dimutakhirkan M6,0) mengguncang Poso, Sulawesi Tengah, pada Kamis (24/7/2025) pukul 20.06 WIB. Guncangan gempa yang kuat menyebabkan kepanikan, hingga pasien di rumah sakit berhamburan keluar.

"Guncangan dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di wilayah sekitar pusat gempa, menyebabkan kepanikan di sejumlah titik, termasuk di RSUD Poso dan RS Sinar Kasih Tentena, di mana pasien dan keluarga sempat dievakuasi keluar bangunan," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/7/2025).

Ia menyampaikan, getaran gempa memengaruhi setidaknya lima kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Pamona Tenggara, Pamona Selatan, Pamona Barat, Pamona Puselemba, dan Pamona Timur. Akibat kejadian ini, masyarakat banyak yang memilih bertahan di luar rumah untuk menghindari risiko gempa susulan.

Berdasarkan catatan sementara yang dihimpun BNPB, terdapat satu rumah roboh di sekitar pusat gempa dan tiga rumah mengalami kerusakan ringan. Pihaknya juga belum menerima laporan adanya korban jiwa akibat gempa tersebut.

"Masing-masing di Desa Tokilo dan Tindoli (Kecamatan Pamona Tenggara), serta Desa Pendolo (Kecamatan Pamona Selatan)," jelas Abdul.

 

