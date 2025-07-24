Gibran Ungkit Greenflation saat Debat Pilpres: Ada yang Bingung dan Meremehkan

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengungkit isu greenflation yang sempat ia sampaikan saat debat Pilpres 2024. Saat itu, banyak pihak yang mengaku bingung, bahkan ada yang meremehkan istilah inflasi hijau tersebut.

Hal ini disampaikan Gibran dalam acara Puncak Green Impact Festival 2025 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

Gibran menekankan isu tersebut sangat penting, sehingga ia membawanya ke dalam forum debat Pilpres. “Coba kita ke slide greenflation. Ini pernah ramai pada waktu debat Pilpres. Ada yang bingung, ada yang meremehkan, ada yang bilang ini nggak penting. Ini penting sekali. Setuju nggak?” ujar Gibran yang disambut dengan jawaban “setuju” oleh para hadirin.

“Ini pada lihat debat Pilpres nggak kemarin? Saya yang bahas greenflation, saya yang bahas carbon capture, carbon storage, ini tantangan ke depan,” sambungnya.