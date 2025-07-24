Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Ungkit Greenflation saat Debat Pilpres: Ada yang Bingung dan Meremehkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |23:44 WIB
Gibran Ungkit Greenflation saat Debat Pilpres: Ada yang Bingung dan Meremehkan
Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengungkit isu greenflation yang sempat ia sampaikan saat debat Pilpres 2024. Saat itu, banyak pihak yang mengaku bingung, bahkan ada yang meremehkan istilah inflasi hijau tersebut.

Hal ini disampaikan Gibran dalam acara Puncak Green Impact Festival 2025 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025). 

Gibran menekankan isu tersebut sangat penting, sehingga ia membawanya ke dalam forum debat Pilpres. “Coba kita ke slide greenflation. Ini pernah ramai pada waktu debat Pilpres. Ada yang bingung, ada yang meremehkan, ada yang bilang ini nggak penting. Ini penting sekali. Setuju nggak?” ujar Gibran yang disambut dengan jawaban “setuju” oleh para hadirin.

“Ini pada lihat debat Pilpres nggak kemarin? Saya yang bahas greenflation, saya yang bahas carbon capture, carbon storage, ini tantangan ke depan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178850/roy_suryo-koj4_large.jpg
Audiensi ke DPD, Roy Suryo Beberkan Gibran Tak Miliki Ijazah SMA Sederajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178005/sidang_gugatan-Q5d3_large.jpg
Sidang Ijazah Gibran Ditunda, Penggugat Keberatan KPU Tambah Kuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682/kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177660/gibran-ujp5_large.jpg
Gibran Ajak Relawan Cuekin Isu Negatif, Jangan Terpancing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177649/gibran-mk5J_large.jpg
Gibran Gerilya Temui Relawan Jelang Setahun Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175859/wapres-SPEy_large.jpg
Respon Wapres Gibran Usai Roy Suryo dan Dr Tifa Ziarah ke Makam Kakek Neneknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement