INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada, Potensi Karhutla Meningkat Tajam hingga Awal Agustus

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |03:02 WIB
Waspada, Potensi Karhutla Meningkat Tajam hingga Awal Agustus
Ilustrasi Karhutla (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul puncak musim kemarau yang terjadi lebih awal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Salah satu wilayah yang harus diwaspadai khususnya Riau dan sekitarnya.

“Puncak musim kemarau di Riau berlangsung pada Juli, berbeda dengan mayoritas wilayah Indonesia yang puncaknya terjadi di Agustus. Karena itu, Riau sedang dalam masa paling rawan terjadinya karhutla,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangannya pada rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Kamis (24/7/2025).

Berdasarkan prakiraan iklim BMKG, curah hujan di wilayah Riau selama dasarian III Juli hingga dasarian I Agustus diprediksi berada pada kategori rendah, yaitu di bawah 50 mm, bahkan sebagian wilayah di bawah 20 mm. Curah hujan baru diperkirakan mulai meningkat pada dasarian II Agustus.

Kondisi kekeringan ini diperparah dengan terbatasnya pertumbuhan awan hujan, sehingga memperkecil peluang pemadaman melalui operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

“Hari ini awan sangat minim. Namun semalam, kami bersyukur bisa melakukan penyemaian hingga pukul 21.00 WIB untuk menabung air agar melembapkan lahan gambut,” ujar Dwikorita.

 

