HOME NEWS NASIONAL

Ungkap Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Sita 38 Kg Sabu, 55.000 Ekstasi, dan 2 Senpi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |07:05 WIB
Ungkap Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Sita 38 Kg Sabu, 55.000 Ekstasi, dan 2 Senpi
Pengedar narkoba ditangkap (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pria berinisial HW, yang diduga sebagai pelaku peredaran narkotika jaringan internasional, ditangkap polisi di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Bukit Kapur, Riau, pada Kamis 24 Juli 2025. 

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita narkotika jenis sabu, ekstasi, dan dua pucuk senjata api (senpi) laras pendek.

"Pengungkapan kasus ini terkait peredaran narkotika jaringan Malaysia–Indonesia, dengan barang bukti diduga sabu seberat kurang lebih 38 kg dan ekstasi sebanyak sekitar 55.000 butir," ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso.

Selain narkotika, polisi juga mengamankan dua pucuk senjata api laras pendek beserta amunisinya.

"Satu pucuk senpi laras pendek merek Baretta dengan 10 butir amunisi kaliber 9,19 mm dan satu pucuk senpi laras pendek merek Sigsauer dengan 39 butir amunisi kaliber 7,65 mm," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
