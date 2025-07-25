Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dugaan Korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek Terjadi saat Pandemi Covid-19

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |07:52 WIB
Dugaan Korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek Terjadi saat Pandemi Covid-19
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dugaan tindak pidana ini disebut terjadi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pengadaan Google Cloud dilakukan untuk mendukung sistem pembelajaran daring selama masa pandemi.

“Waktu itu kita ingat masa Covid, pembelajaran dilakukan secara daring. Tugas-tugas siswa dan hasil ujian disimpan dalam bentuk digital di Google Cloud,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (25/7/2025).

Menurut Asep, kebutuhan penyimpanan digital dalam skala besar menjadi alasan penggunaan layanan Google Cloud. Namun, saat ini KPK tengah mendalami indikasi adanya penyimpangan dalam pengadaan tersebut.

“Ini yang sedang kami dalami, apakah terjadi pembengkakan anggaran atau bentuk penyimpangan lainnya,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178244//anang-aGNn_large.jpg
Kejagung Bakal Periksa Nadiem Makarim sebagai Tersangka di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177285//kejagung-yrJh_large.jpg
Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak, Ray Rangkuti: Publik Menunggu Putusan Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176791//nadiem_makarim-z4PF_large.jpg
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176676//nadiem_makarim-7dae_large.jpg
Meski Ditolak, Pengacara Nadiem Makarim Tetap Tuntut Audit Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176534//sidang_praperadilan_nadiem_maarim-a3WR_large.jpg
Hakim Beberkan Alasan Tolak Praperadilan Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176479//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-W0Ag_large.jpg
Soal Penolakan Praperadilan Nadiem Makarim, Ini Tanggapan Kejagung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement