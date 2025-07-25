Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Serukan Thailand dan Kamboja Selesaikan Konflik Lewat Jalur Damai

Dwinarto , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:04 WIB
Indonesia Serukan Thailand dan Kamboja Selesaikan Konflik Lewat Jalur Damai
Konflik bersenjata Thailand dan Kamboja maih berlangsung/Foto: BBC
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Ketegangan yang melibatkan pengerahan militer tersebut memicu kekhawatiran akan eskalasi yang lebih luas.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berharap kedua negara kembali menempuh cara-cara damai dalam menyelesaikan perbedaan. Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN serta Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC).

“Kami yakin, sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka—tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama,” demikian pernyataan Kemlu RI, Jumat (25/7/2025).

Pemerintah Indonesia juga memantau secara intensif perkembangan situasi, khususnya terkait keberadaan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau berada di wilayah terdampak. Hingga saat ini, belum ada laporan korban atau WNI yang terdampak langsung oleh konflik tersebut.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja terkait perbatasan bukanlah hal baru. Salah satu titik rawan yang kerap menjadi sumber perselisihan adalah kawasan di sekitar Candi Preah Vihear, situs warisan dunia UNESCO yang diklaim oleh kedua negara.

Halaman:
1 2
      
