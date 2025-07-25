Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pendukung Hasto Padati Jalan Bungur Besar Raya Jelang Sidang Vonis di PN Jakpus

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:27 WIB
Pendukung Hasto Padati Jalan Bungur Besar Raya Jelang Sidang Vonis di PN Jakpus
Pendukung Hasto sudah memadati Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, akan menghadapi sidang putusan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Sidang akan dimulai setelah salat Jumat atau pukul 13.30 WIB.

Kendati begitu, massa pendukung Hasto sudah memadati Jalan Bungur Besar Raya beberapa jam sebelum sidang dimulai. Pantauan di lokasi, massa pendukung Hasto sudah berkumpul di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, mayoritas dari mereka mengenakan pakaian berwarna hitam. Sejumlah bendera dengan warna hitam dan merah pun mereka kibarkan.

Mobil komando turut bersiap di lokasi dan melantunkan sejumlah lagu. Beberapa poster yang berisi dukungan kepada Hasto juga dibentangkan.

"Wahai hakim, ingat hukum akhirat akan sampai dengan keluargamu," tulis salah satu spanduk.

Bukan hanya itu, terdapat keranda mayat hitam lengkap dengan bunga yang bertuliskan "matinya demokrasi."

Sebanyak 1.658 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang vonis. Personel keamanan merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek.

(Fetra Hariandja)

      
