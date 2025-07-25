BMKG: Hujan Masih Berpotensi Mengguyur Sebagian Wilayah Indonesia hingga Akhir Juli

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan dari hasil analisis dinamika atmosfer terkini, potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan meningkat dalam sepekan ke depan pada 25-31 Juli 2025.

“Kondisi ini didukung oleh berbagai faktor, mulai dari skala global, regional, hingga lokal, yang secara kolektif menciptakan kondisi atmosfer yang labil dan kondusif untuk pembentukan hujan dengan intensitas bervariasi,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (25/7/2025).

Sementara itu, BMKG mendeteksi bahwa dalam 24 jam ke depan (25 Juli 2025, pukul 00 UTC), kecepatan angin maksimum di dekat pusat Siklon Tropis CO-MAY diperkirakan mencapai sekitar 55 knot (102 km/jam). Siklon tropis ini diprediksi bergerak ke arah utara hingga timur laut, menjauhi wilayah Indonesia.

Dalam 48 jam ke depan (26 Juli 2025, pukul 00 UTC), kekuatan angin maksimum Siklon Tropis CO-MAY diperkirakan akan melemah, dengan kecepatan angin di dekat pusat sistem menjadi 35 knots (65 km/jam), dan dengan pergerakan ke arah timur laut, menjauhi wilayah Indonesia. Setelah itu, dalam 72 jam kedepan (27 Juli 2025) siklon tropis Co-May diperkirakan akan terus melemah.