Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Zarof Ricar Jadi 18 Tahun Penjara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:38 WIB
PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Zarof Ricar Jadi 18 Tahun Penjara
Zarof Ricar Divonis Jadi 18 Tahun Penjara (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman bagi Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang dikenal sebagai makelar kasus. Hukuman Zarof kini naik menjadi 18 tahun penjara, dari sebelumnya 16 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Majelis hakim PT DKI Jakarta yang memutus perkara ini terdiri dari Hakim Ketua: Albertina Ho, dan anggota H. Budi Susilo dan Agung Siswanto.

Dalam amar putusan yang dikutip pada Jumat (25/7/2025), majelis menjatuhkan pidana sebagai berikut:

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan."

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan Zarof telah mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

"Perbuatan terdakwa membuat orang berprasangka buruk terhadap hakim-hakim di Indonesia, seolah-olah mereka mudah disuap dan mudah diatur sesuai kemauan orang yang memiliki uang untuk membelokkan keadilan," demikian bunyi pertimbangan majelis hakim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734//korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173849//korupsi_asabri-2Tew_large.jpg
Eks Dirut Asabri Bakal Ajukan PK ke MA, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172259//asep-uAWq_large.jpg
KPK Tangkap Pengusaha Menas Erwin, Penyuap Mantan Sekretaris MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170855//kejagung-5b1u_large.jpg
Kejagung Sita Aset Zarof Ricar di Pekanbaru, Total Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170181//dpr-kjKu_large.jpg
Hari Ini, DPR Putuskan Hasil Uji Kelayakan 16 Calon Hakim Agung dan Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/205/3162898//agnez_mo-8L0B_large.JPG
Respons Mengejutkan Ari Bias Usai Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement