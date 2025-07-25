Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Masuki Ruang Sidang, Teriakan Merdeka Menggema

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |14:11 WIB
Hasto Masuki Ruang Sidang, Teriakan Merdeka Menggema
Terdakwa Hasto Kristiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tiba di ruang sidang Kusumahatmadja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Hasto memasuki ruang sidang untuk menjalani sidang pembacaan putusan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Pantauan di lokasi, Hasto terlihat memasuki ruang sidang sekitar pukul 13.55 WIB dengan mengenakan setelan jas.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto sempat menyalami sejumlah rekan dan simpatisan yang hadir di ruang sidang. Teriakan "merdeka" pun menggema di ruang sidang.

"Merdeka!" teriak pengunjung ruang sidang.

Hasto membalas teriakan "merdeka" dari pengunjung dengan mengangkat dan mengepalkan tangan.

Setelah itu, Hasto segera menuju kursi terdakwa untuk mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/622/3177675//hari_asuransi-JNkh_large.jpg
Literasi Jadi Kunci Utama Bangun Kepercayaan terhadap Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169//survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132//pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162779//ketum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri_dan_sekjen_hasto-ToLF_large.jpg
Ini Momen Megawati saat Tunjuk Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement