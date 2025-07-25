Hasto Masuki Ruang Sidang, Teriakan Merdeka Menggema

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tiba di ruang sidang Kusumahatmadja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Hasto memasuki ruang sidang untuk menjalani sidang pembacaan putusan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Pantauan di lokasi, Hasto terlihat memasuki ruang sidang sekitar pukul 13.55 WIB dengan mengenakan setelan jas.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto sempat menyalami sejumlah rekan dan simpatisan yang hadir di ruang sidang. Teriakan "merdeka" pun menggema di ruang sidang.

"Merdeka!" teriak pengunjung ruang sidang.

Hasto membalas teriakan "merdeka" dari pengunjung dengan mengangkat dan mengepalkan tangan.

Setelah itu, Hasto segera menuju kursi terdakwa untuk mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim.