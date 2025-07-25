Hasto di Sidang Vonis: Sangat Sehat Yang Mulia

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku sehat jelang sidang pembacaan surat putusan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Hasto menyatakan sehat saat ditanya Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, saat membuka persidangan di PN Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

"Terdakwa sehat hari ini ya?" tanya Hakim Rios.

"Sangat sehat, Yang Mulia," jawab Hasto.

Hakim Rios kemudian menegaskan persidangan hari ini merupakan pembacaan surat putusan.

"Siap, Yang Mulia," ujar Hasto.