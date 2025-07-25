Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto di Sidang Vonis: Sangat Sehat Yang Mulia

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |14:21 WIB
Hasto di Sidang Vonis: Sangat Sehat Yang Mulia
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto jelang sidang pembacaan surat putusan/Foto: Nur Khabibi-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku sehat jelang sidang pembacaan surat putusan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Hasto menyatakan sehat saat ditanya Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, saat membuka persidangan di PN Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

"Terdakwa sehat hari ini ya?" tanya Hakim Rios.

"Sangat sehat, Yang Mulia," jawab Hasto.

Hakim Rios kemudian menegaskan persidangan hari ini merupakan pembacaan surat putusan.

"Siap, Yang Mulia," ujar Hasto.

