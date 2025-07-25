Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Sidang Putusan, Hasto Minta Kader Tenang: Apa pun Putusannya, Kebenaran Akan Menang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |14:31 WIB
Jelang Sidang Putusan, Hasto Minta Kader Tenang: Apa pun Putusannya, Kebenaran Akan Menang
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat sidang putusan (foto: MNC Portal/Isra)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7), untuk menjalani sidang pembacaan putusan terkait kasus suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. 

Hasto meminta agar simpatisan dan kader PDIP tetap tenang dalam merespons apa pun keputusan hakim.

"Apa pun keputusannya, tetap tenang karena kesabaran revolusioner adalah ciri sebagai banteng-banteng PDI Perjuangan, dan percayalah, kebenaran akan menang," kata Hasto sebelum menjalani sidang, Jumat (25/7/2025).

Tak hanya sekali, Hasto berulang kali mengimbau simpatisan dan kader PDIP untuk tetap tenang. Ia bahkan menyinggung peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996, saat kader PDIP tetap tenang dan menaati hukum, meskipun kantor DPP PDIP di Menteng diserang secara brutal.

"Tidak boleh ada yang terprovokasi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum," sambung Hasto.

 

