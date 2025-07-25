Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden dan Wapres Purna Tugas Akan Hadiri Peringatan HUT Ke-80 RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |16:34 WIB
Presiden dan Wapres Purna Tugas Akan Hadiri Peringatan HUT Ke-80 RI
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi/Foto: Binti Mufarida-Okezone
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan para Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) purna tugas diundang menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Konfirmasi lengkap belum, karena semuanya sedang berproses,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Prasetyo menjelaskan sudah menyampaikan secara lisan kepada Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), termasuk juga para Wapres.

“Saya sendiri sebagai (Mensesneg) beberapa waktu lalu bersilaturahmi dengan Presiden-Presiden yang sudah purna, Wakil Presiden-Wakil Presiden yang sudah purna. Secara lisan kami sudah menyampaikan undangan,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengungkapkan para Presiden dan Wapres purna tugas berkenan hadir jika tidak ada halangan. “Secara lisan juga beliau-beliau, Insya Allah, akan berkenan hadir. Alhamdulillah, kebetulan semuanya sudah kami sampaikan secara informal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2025 akan diselenggarakan di Jakarta. Berbeda dengan perayaan sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).
 

