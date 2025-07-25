Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Spill Pembicaraan dengan Prabowo saat Makan Bakmi Jawa di Solo, Ini Isinya

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |16:56 WIB
Jokowi Spill Pembicaraan dengan Prabowo saat Makan Bakmi Jawa di Solo, Ini Isinya
Joko Widodo (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) blak-blakkan terkait isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto saat makan Bakmi Jawa di warung makan Bu Citro, Solo, Jawa Tengah belum lama ini. Jokowi mengaku hanya membicarakan hal yang ringan-ringan saja.

"Pembicaraan ringan-ringan," kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya usai sholat, Jumat (25/7/2025).

Dikatakannya, Presiden Prabowo menceritakan mengenai perjalanannya ke Arab Saudi, Brasil, Uni Eropa, hingga telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak ada pembicaraan politik atau isu mengenai pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembicaraan hanya sekadar guyonan. Kemudian, pembicaraan mengenai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tidak ada hal-hal yang serius. Hanya sekadar guyonan mengenai partai gajah, kesukaan Presiden Prabowo pada hewan gajah.

Jokowi pun memastikan hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja.

(Arief Setyadi )

      
