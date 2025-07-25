Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Masker Hakim di Sidang Vonis Hasto Tuai Sorotan, Ada Apa?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |19:10 WIB
Masker Hakim di Sidang Vonis Hasto Tuai Sorotan, Ada Apa?
Ketua majelis hakim di sidang putusan Hasto Kristiyanto pakai masker (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Sikap Majelis Hakim yang memeriksa perkara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menuai protes dari tim penasihat hukum. Ronny Talapessy menyoroti sikap Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, yang menurutnya sejak awal sidang pembacaan dakwaan hingga vonis, selalu memakai masker.

“Persidangan hari ini membuktikan bahwa ini adalah pesanan politik. Yang kami soroti adalah teman-teman, persidangan yang katanya terbuka, tapi kawan-kawan bisa melihat di mana ketua majelis dari awal persidangan sampai akhir memakai masker,” ucap Ronny, Jumat (25/7/2025).

Ia menyebut penggunaan masker oleh hakim selama sidang menjadi hal yang mencurigakan meski tak merinci lebih lanjut alasannya. “Ini menjadi pertanyaan buat kita,” lanjut Ronny.

Ronny juga menyoroti sikap majelis hakim yang tidak mempermasalahkan penyidik menjadi saksi di persidangan. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan logika hukum.

“Bagaimana seseorang yang memeriksa, menjadi saksi, lalu bukti yang dituangkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) kemudian diceritakan kembali dalam persidangan. Ini di luar nalar hukum kita,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
