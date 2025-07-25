Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suarakan Ijazah Jokowi, Roy Suryo Klaim Didukung Keturunan Raja dan Jenderal Bintang Dua

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |19:54 WIB
Suarakan Ijazah Jokowi, Roy Suryo Klaim Didukung Keturunan Raja dan Jenderal Bintang Dua
Roy Suryo (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo mengklaim mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk menyuarakan dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, menurut Roy, dukungan yang datang kepadanya berasal dari keturunan raja hingga jenderal militer bintang dua.

"Besok hari Minggu, insya Allah ada seorang keturunan raja juga, memang bukan dari Jogja, tetapi dari kota lain, yang akan memberikan dukungan statement kepada kita. Itu kita pakai pendekatan adat-istiadat budaya," ujar Roy dalam acara "Pernyataan Sikap dan Surat Terbuka kepada Presiden" yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/7/2025). 

Roy mengibaratkan akan melawan Jokowi dengan raja sungguhan. "Raja Jawa yang wajahnya bentol-bentol seperti ini, ini harus kita lawan dengan raja yang benar," kata Roy sembari menunjukkan gambar wajah Jokowi pada baju yang dikenakannya.

Tak hanya dari kalangan bangsawan, Roy juga mengaku telah bertemu dengan seorang jenderal aktif berpangkat bintang dua yang disebut masih menjabat di posisi strategis dalam struktur militer Indonesia. Namun, Roy tidak menyebutkan identitasnya secara rinci.

 

