Dasco Berharap Presiden Prabowo Menjadi Jembatan Perdamaian Thailand-Kamboja

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil peran sebagai jembatan perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Tujuannya agar konflik kedua negara bisa segera berakhir.

"Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu tetap baik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Harapan Dasco itu bukan tanpa sebab. Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara.

Di sisi lain, ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan komunikasi intens dengan WNI yang berada di kedua negara.

Legislator Gerindra itu mengaku hingga saat ini belum mengetahui apa yang menjadi langkah ASEAN dalam menanggapi konflik Thailand dan Kamboja.

"Saya belum tahu karena belum ketemu Presiden. Tapi nanti kami akan sampaikan dengan harapan di kawasan ASEAN tidak terjadi gejolak lebih besar," paparnya.

(Fetra Hariandja)