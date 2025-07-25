Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dasco Berharap Presiden Prabowo Menjadi Jembatan Perdamaian Thailand-Kamboja

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |20:29 WIB
Dasco Berharap Presiden Prabowo Menjadi Jembatan Perdamaian Thailand-Kamboja
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Foto: Felldy Utama-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil peran sebagai jembatan perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Tujuannya agar konflik kedua negara bisa segera berakhir.

"Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu tetap baik," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Harapan Dasco itu bukan tanpa sebab. Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara.

Di sisi lain, ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan komunikasi intens dengan WNI yang berada di kedua negara.

Legislator Gerindra itu mengaku hingga saat ini belum mengetahui apa yang menjadi langkah ASEAN dalam menanggapi konflik Thailand dan Kamboja.

"Saya belum tahu karena belum ketemu Presiden. Tapi nanti kami akan sampaikan dengan harapan di kawasan ASEAN tidak terjadi gejolak lebih besar," paparnya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158463/perang-pJUg_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Perang Kamboja-Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158192/roy_soemirat-fjQV_large.jpg
Kemlu: 15 WNI di Perbatasan Thailand-Kamboja Tidak Terdampak Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/18/3158161/logo_pbb-OkDY_large.jpg
Kamboja Serukan Gencatan Senjata Segera Tanpa Syarat dengan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157951/rolliansyah_soemirat-pnTu_large.jpg
Pemerintah Minta Masyarakat Ikuti Perkembangan Konflik Thailand–Kamboja dari Sumber Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157907/perang-Sj3I_large.jpg
Indonesia Serukan Thailand dan Kamboja Selesaikan Konflik Lewat Jalur Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement