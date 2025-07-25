Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Siap Jadi Tour Guide Anak Sekolah, Sehari Setiap Bulan!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |19:28 WIB
Pramono Siap Jadi Tour Guide Anak Sekolah, Sehari Setiap Bulan!
Gubernur Jakarta Pramono Anung (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan menjadi tour guide sehari setiap bulannya untuk anak-anak sekolah. Ia ingin memperkenalkan Balai Kota Jakarta kepada para siswa karena masih banyak dari mereka yang belum tahu tentang fungsi dan sejarah Balai Kota.

"Maka untuk itu, Bu Kepala Dinas Pendidikan, saya minta agar dialokasikan setiap bulan harus ada satu hari yang diberikan kepada anak-anak Jakarta untuk datang ke Balai Kota dan akan dijelaskan langsung oleh Gubernur atau Wakil Gubernur," ujar Pram di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, ia maupun Wakil Gubernur Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel siap menjadi pemandu bagi siswa-siswi Jakarta dalam mengenal Balai Kota. Ia menilai penting bagi anak-anak Jakarta memiliki mimpi dan imajinasi yang besar tentang kesempatan berkarya di kota mereka sendiri.

"Kemarin ketika saya menerima anak-anak yang sedang merayakan Hari Anak di Jakarta, saya menjadi tour guide untuk mengenalkan Balai Kota yang ternyata belum pernah mereka kunjungi. Karena itu akan membangun imajinasi dan mimpi anak-anak Jakarta," tuturnya.

Pram menambahkan, Jakarta memiliki sejarah panjang yang patut dikenalkan kepada generasi muda, termasuk kontribusi dari berbagai tokoh yang telah meninggalkan jejak kebaikan bagi Ibu Kota. "Jakarta ini tentu punya imajinasi yang panjang. Kalau di nasional kita punya founding fathers, maka di Jakarta juga ada tokoh-tokoh yang meninggalkan sejarah panjang untuk kebaikan kota ini," jelasnya.

Ia menegaskan di bawah kepemimpinannya bersama Rano Karno, Pemprov Jakarta akan melakukan berbagai perbaikan, terutama yang berkaitan dengan ruang ekspresi dan kenyamanan bagi anak-anak.

"Saya dan Bang Doel akan menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan wajah Jakarta bisa menjadi lebih baik, lebih nyaman, aman, dan memberikan ruang ekspresi lebih luas bagi siapa pun," pungkas Pram.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178384/pasar_barito-jcmD_large.jpg
Batas Waktu Habis, Pemprov DKI Keluarkan SP-3 bagi Pedagang di Pasar Barito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177604/pramono-dnNT_large.jpg
Kelakar Pramono saat Pamer Jakarta Peringkat ke-18 Kota Bahagia di Dunia: Rezeki Anak Saleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175055/pramono-wlSZ_large.jpg
Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pramono: Rekrutmen PJLP 2026 Bakal Dikurangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174686/pangan-gy20_large.jpg
Pemprov Jakarta Klaim Ketersediaan Pangan Aman hingga Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173430/ktr-0Xnm_large.jpg
DPRD DKI Minta Ranpergub Kawasan Tanpa Rokok Segera Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173048/bansos-PAnG_large.jpg
Pemprov DKI Salurkan Bansos untuk 200.684 Lansia hingga Disabilitas Periode September
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement