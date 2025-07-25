Pramono Siap Jadi Tour Guide Anak Sekolah, Sehari Setiap Bulan!

JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan menjadi tour guide sehari setiap bulannya untuk anak-anak sekolah. Ia ingin memperkenalkan Balai Kota Jakarta kepada para siswa karena masih banyak dari mereka yang belum tahu tentang fungsi dan sejarah Balai Kota.

"Maka untuk itu, Bu Kepala Dinas Pendidikan, saya minta agar dialokasikan setiap bulan harus ada satu hari yang diberikan kepada anak-anak Jakarta untuk datang ke Balai Kota dan akan dijelaskan langsung oleh Gubernur atau Wakil Gubernur," ujar Pram di Anjungan Sarinah, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, ia maupun Wakil Gubernur Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel siap menjadi pemandu bagi siswa-siswi Jakarta dalam mengenal Balai Kota. Ia menilai penting bagi anak-anak Jakarta memiliki mimpi dan imajinasi yang besar tentang kesempatan berkarya di kota mereka sendiri.

"Kemarin ketika saya menerima anak-anak yang sedang merayakan Hari Anak di Jakarta, saya menjadi tour guide untuk mengenalkan Balai Kota yang ternyata belum pernah mereka kunjungi. Karena itu akan membangun imajinasi dan mimpi anak-anak Jakarta," tuturnya.

Pram menambahkan, Jakarta memiliki sejarah panjang yang patut dikenalkan kepada generasi muda, termasuk kontribusi dari berbagai tokoh yang telah meninggalkan jejak kebaikan bagi Ibu Kota. "Jakarta ini tentu punya imajinasi yang panjang. Kalau di nasional kita punya founding fathers, maka di Jakarta juga ada tokoh-tokoh yang meninggalkan sejarah panjang untuk kebaikan kota ini," jelasnya.

Ia menegaskan di bawah kepemimpinannya bersama Rano Karno, Pemprov Jakarta akan melakukan berbagai perbaikan, terutama yang berkaitan dengan ruang ekspresi dan kenyamanan bagi anak-anak.

"Saya dan Bang Doel akan menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan wajah Jakarta bisa menjadi lebih baik, lebih nyaman, aman, dan memberikan ruang ekspresi lebih luas bagi siapa pun," pungkas Pram.

(Arief Setyadi )