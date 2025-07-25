Listrik Padam, Layanan Stasiun Manggarai Sempat Gangguan

JAKARTA - Layanan di Stasiun Manggarai sempat mengalami gangguan pada Jumat (25/7/2025) malam. Gangguan tersebut akibat listrik di stasiun padam.

"#RekanCommuters Kami mohon maaf atas kendala pada layanan fasilitas di Stasiun Manggarai imbas kendala listrik stasiun pada Jumat (25/7)," tulis keterangan akun X, @CommuterLine.

Gangguan pun langsung ditangani oleh petugas terkait di lapangan.

Namun, sekitar pukul 20.48 WIB, akun @CommuterLine menyampaikan bahwa gangguan listrik tersebut sudah teratasi. "Kendala listrik di Stasiun Manggarai telah selesai penanganan oleh petugas. Saat ini, layanan fasilitas di stasiun sudah normal kembali," katanya.

KAI menyampaikan permohonan maaf atas gangguan tersebut dan meminta penumpang tetap mengutamakan keselamatan.

(Arief Setyadi )