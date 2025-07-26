Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR soal Transfer Data Pribadi WNI ke AS: Negosiator Harus Merujuk UU PDP

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |00:29 WIB
DPR soal Transfer Data Pribadi WNI ke AS: Negosiator Harus Merujuk UU PDP
DPR (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti isu pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia (WNI) kepada Amerika Serikat (AS), sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara kedua negara.  Ia pun mengingatkan negosiator Indonesia untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan konstitusi.

Sukamta mewanti-wanti tim negosiator Indonesia agar tidak terjebak dalam skema pertukaran yang ditawarkan AS dan melanggar UU PDP. Apalagi, negeri Paman Sam itu belum memiliki UU yang melindungi data warga.

"Tim negosiator Indonesia jangan sampai menyetujui skema transfer data lintas batas tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai," ujar Sukamta, Jumat (25/7/2025).

"Terutama karena AS belum memiliki undang-undang perlindungan data di tingkat federal yang seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa, yang ada hanya UU PDP di beberapa negara bagian AS," lanjutnya.

Sukamta menegaskan, tim negosiator Indonesia harus memahami transfer data pribadi bukan sekadar isu perdagangan, melainkan juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, dan keadilan ekonomi.

"Tim negosiator Indonesia harus paham mekanisme transfer data, dan harus tunduk pada UU PDP yang sudah kita miliki, seperti diatur dalam Pasal 56," tegas Sukamta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157782/puan_maharani-Re1r_large.jpg
Soal Kerja Sama AS, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Lindungi Data Pribadi WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060745/ilustrasi-bPk4_large.jpg
DPR Minta Kominfo Perketat Registrasi Kartu Prabayar Cegah Penyalahgunaan Data Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/337/2982935/uu-data-pribadi-lindungi-masyarakat-dari-praktik-keuangan-ilegal-qVCiVdMW5G.jpg
UU Data Pribadi Lindungi Masyarakat dari Praktik Keuangan Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/12/337/2665405/terkait-kebocoran-data-pengamat-intelijen-segera-sahkan-uu-pdp-WeKU5oQtyS.jpg
Isu Kebocoran Data, Segera Sahkan UU PDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/02/337/2603950/nasib-ruu-perlindungan-data-pribadi-ditentukan-akhir-bulan-ini-eei8nDBxMi.jpg
Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi Ditentukan Akhir Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/337/2430865/geledah-kantor-bpjs-kesehatan-polri-uji-forensik-2-laptop-terkait-dugaan-kebocoran-data-1JLhRStaYs.jpeg
Geledah Kantor BPJS Kesehatan, Polri Uji Forensik 2 Laptop Terkait Dugaan Kebocoran Data
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement