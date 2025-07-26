Kemlu: 15 WNI di Perbatasan Thailand-Kamboja Tidak Terdampak Konflik

JAKARTA – Sebanyak 15 Warga Negara Indonesia (WNI) berada di perbatasan Thailand dan Kamboja. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tidak ada WNI yang terdampak akibat konflik antara kedua negara.

“Sejauh ini tidak ada WNI yang terdampak dari situasi konflik,” kata Juru Bicara Kemlu, Roy Soemirat, dikutip Sabtu (26/7/2025).

KBRI Bangkok melaporkan terdapat 15 WNI yang berada di area perbatasan Thailand dan Kamboja.

“Berdasarkan data Lapor Dini, terdapat 15 WNI yang tersebar di wilayah sekitar perbatasan Thailand-Kamboja, yaitu di Trat, Sa Kaeo, dan Ubon Ratchathani,” dalam keterangan tertulisnya.

Hingga kini, belum ada informasi mengenai WNI yang terdampak. KBRI Bangkok kembali mengimbau kepada WNI yang menetap di Thailand lebih dari 6 (enam) bulan agar melakukan Lapor Diri melalui portal Peduli WNI di www.peduliwni.kemlu.go.id.