Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Kuasa Hukum: Ini Patahkan Tuduhan Ijazah Palsu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |17:24 WIB
Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Kuasa Hukum: Ini Patahkan Tuduhan Ijazah Palsu
Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni 45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Kehadiran Jokowi dinilai sebagai bantahan kuat terhadap tudingan ijazah palsu yang selama ini menyeret namanya.

Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa reuni tersebut merupakan kegiatan biasa yang dihadiri oleh para alumni, termasuk kliennya, Joko Widodo. Namun, secara tidak langsung, momen itu membuktikan keabsahan latar belakang pendidikan sang presiden.

"Kalau saya melihatnya memang ini acara reuni biasa yang dihadiri oleh alumni-alumni, termasuk Pak Jokowi," kata Yakup saat dihubungi, Sabtu (26/7/2025).

Meski bukan acara resmi klarifikasi, Yakup menilai kehadiran Jokowi dalam forum alumni UGM secara alami telah membantah tuduhan terkait ijazah palsu.

"Mungkin secara alami ini juga mematahkan seluruh tuduhan mengenai ijazah palsu," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179049//jokowi-VjqG_large.jpg
Jokowi Pamerkan Ijazah UGM Miliknya ke Budi Arie Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179005//ijazah_palsu-RP2Y_large.jpg
Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU, Roy Suryo: Ada Keanehan dan 99,9% Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988//bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806//dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement