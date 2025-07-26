Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Kuasa Hukum: Ini Patahkan Tuduhan Ijazah Palsu

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni 45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Kehadiran Jokowi dinilai sebagai bantahan kuat terhadap tudingan ijazah palsu yang selama ini menyeret namanya.

Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa reuni tersebut merupakan kegiatan biasa yang dihadiri oleh para alumni, termasuk kliennya, Joko Widodo. Namun, secara tidak langsung, momen itu membuktikan keabsahan latar belakang pendidikan sang presiden.

"Kalau saya melihatnya memang ini acara reuni biasa yang dihadiri oleh alumni-alumni, termasuk Pak Jokowi," kata Yakup saat dihubungi, Sabtu (26/7/2025).

Meski bukan acara resmi klarifikasi, Yakup menilai kehadiran Jokowi dalam forum alumni UGM secara alami telah membantah tuduhan terkait ijazah palsu.

"Mungkin secara alami ini juga mematahkan seluruh tuduhan mengenai ijazah palsu," ujarnya.