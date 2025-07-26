Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Bertemu Menteri Imipas, Apa yang Dibahas?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |21:16 WIB
Seskab Teddy Bertemu Menteri Imipas, Apa yang Dibahas?
Seskab Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Imipas Agus Andrianto (foto: dok ist)
JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, melangsungkan pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, pada Jumat 26 Juli 2025. Pertemuan ini membahas program utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Teddy menyampaikan bahwa Kementerian Imipas terus berupaya membangun pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat, tepat, transparan, serta mudah diakses masyarakat.

"Dengan jumlah pegawai mencapai lebih dari 65.000 orang di seluruh Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berupaya untuk membangun pelayanan yang cepat, tepat, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat," ujar Teddy, Sabtu (26/7/2025).

Ia juga menjelaskan, kualitas layanan yang baik tersebut dimungkinkan karena didukung oleh jumlah pegawai yang besar dan tersebar di seluruh wilayah. Teddy mengaku senang bisa berdiskusi dan membahas sejumlah program bersama Agus.

 

Halaman:
1 2
      
