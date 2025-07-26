Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Menggelar Pertemuan dengan 82 Profesional Muda di Hambalang

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |21:31 WIB
Prabowo Menggelar Pertemuan dengan 82 Profesional Muda di Hambalang
Prabowo bertemu 82 Profesional Muda di Hambalang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/7/2025).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, bahwa para profesional muda tersebut merupakan lulusan dari berbagai universitas terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. 

Kata Teddy, mereka tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership yang digagas langsung oleh Prabowo.

“Sementara itu, proses pencarian dan seleksi peserta program dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi," tulis Seskab Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299//presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/15/3179253//maung_garuda-dGcp_large.jpg
Dukung Rencana Prabowo Ciptakan Mobil Nasional, Gaikindo: Tingkatkan Kualitas Kompetisi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179150//prabowo-xVKU_large.jpg
Prabowo: Santri Adalah Penjaga Moral dan Pelopor Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178901//presiden_brasil_luiz_inacio_lula_da_silva_dan_presiden_prabowo_subianto-2hfL_large.jpg
GREAT Institute: Program Sosial Presiden Lula di Brazil Layak Ditiru Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178802//presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-fMBt_large.jpg
RI-Brasil Sepakati 8 Kerja Sama di Sektor Energi hingga Sains-Teknologi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement