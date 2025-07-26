Prabowo Menggelar Pertemuan dengan 82 Profesional Muda di Hambalang

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/7/2025).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, bahwa para profesional muda tersebut merupakan lulusan dari berbagai universitas terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri.

Kata Teddy, mereka tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership yang digagas langsung oleh Prabowo.

“Sementara itu, proses pencarian dan seleksi peserta program dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi," tulis Seskab Teddy melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.