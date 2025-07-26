Jokowi Cerita Masa KKN di Reuni UGM, Roy Suryo: Hanya Narasi Tanpa Bukti

JAKARTA – Pakar telematika, Roy Suryo menilai pernyataan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang menyebut sejumlah nama teman masa Kuliah Kerja Nyata (KKN), tidak memiliki nilai signifikan.

Menurut Roy, hal tersebut hanya merupakan narasi tanpa bukti yang bisa diverifikasi.

“Dia juga berusaha menyebut nama-nama teman saat KKN: Yohana (Hukum), Lience (Biologi), almarhum Eko (Geodesi), dan sebagainya. Tapi tanpa bukti, hanya narasi saja. Tidak ada nilainya,” tegas Roy, Sabtu (26/7/2025).

Sebelumnya, Jokowi menghadiri acara reuni 45 tahun Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang digelar pada Sabtu (26/7/2025). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengenang masa KKN yang ia jalani di Boyolali, Jawa Tengah.

“Mengingat peristiwa masa kuliah yang sudah berlalu 45 tahun bukan hal mudah. Lokasi KKN dulu di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali,” kata Jokowi dalam sambutannya.