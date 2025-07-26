Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Fatwakan Haram Soundhoreg: Berdampak pada Lingkungan dan Kesehatan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |23:51 WIB
MUI Fatwakan Haram Soundhoreg: Berdampak pada Lingkungan dan Kesehatan
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram terhadap kegiatan soundhoreg. Fatwa ini diterbitkan atas sejumlah pertimbangan dan telah disupervisi oleh MUI Pusat, setelah mendengarkan aspirasi dari pihak-pihak terkait, termasuk ahli kesehatan hingga masyarakat terdampak.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, hasil penelaahan membuktikan kegiatan soundhoreg berdampak negatif terhadap kesehatan.

“Dari hasil penelaahan, terbukti bahwa kemampuan orang untuk mendengar itu melebihi dari apa yang terdengar melalui soundhoreg. Artinya, kekuatan suara yang dikeluarkan oleh soundhoreg berdampak nyata terhadap kesehatan seseorang,” ujar Asrorun saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

Selain itu, lanjutnya, kegiatan soundhoreg juga merusak lingkungan. Getaran yang dihasilkan bahkan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada bangunan di sekitar lokasi.

“Kemudian yang kedua, soundhoreg juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Kita bisa lihat ada rumah yang rusak, kaca pecah karena getaran suara yang begitu dahsyat. Ditambah lagi, umumnya kegiatan tersebut disertai hal-hal bersifat destruktif,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857//narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175161//mui-xghB_large.jpg
MUI Jakarta: Air Tidak Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar, tapi Bermakna dalam Tradisi Agama dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175133//ponpes_al_khoziny_sidoarjo_ambruk-H6T4_large.jpg
MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib untuk Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174808//makan_bergizi_gratis-Q4H3_large.jpg
Nampan MBG Wajib Bersertifikat Halal Usai Terindikasi Minyak Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/614/3173569//ketua_mui_bidang_ekonomi_kh_lukmanul_hakim-aiPk_large.jpg
Kenang KH Lukmanul Hakim, Ketua MUI : Pekerja Keras dan Banyak Ide
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173510//mui-o9B0_large.jpg
Ketua MUI Bidang Ekonomi KH Lukmanul Hakim Wafat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement