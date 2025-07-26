2 Wanita Penipu Jual Kontrakan Murah di Bekasi Ditangkap, Kerugian Korban Capai Rp4 Miliar

BEKASI – Polisi menangkap dua wanita yang terlibat dalam kasus penipuan penjualan kontrakan fiktif di Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyebut kerugian korban mencapai Rp4 miliar.

“Dua pelaku ditangkap berinisial K (48) dan UY (54). Mereka teman, berkenalan tahun 2023," kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu, Jumat (25/7/2025).

Kusumo menjelaskan, dalam kasus ini ada 77 orang yang menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp4,1 miliar.

“Total korban sampai saat ini sebanyak 77 orang dan yang sudah membuat laporan polisi sebanyak 28 orang. Dengan total kerugian sementara mencapai Rp4.155.000.000," ujar dia.

Ia menerangkan, kasus penipuan ini bermula pada Juni 2023–2025, saat pelaku UY menawarkan empat unit kontrakan dan sebidang tanah dengan harga murah melalui media sosial (medsos).