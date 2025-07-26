Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswa SMK di Bekasi Terekam CCTV Menganiaya Temannya hingga Alami Luka Dalam

Didit Junaidi , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |09:04 WIB
Siswa SMK di Bekasi Terekam CCTV Menganiaya Temannya hingga Alami Luka Dalam
Aksi kekerasan seorang siswa terhadap temannya di salah satu SMK Bekasi/Foto: tangkapan layar
A
A
A

KABUPATEN BEKASI – Aksi kekerasan yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera pengawas (CCTV) di dalam ruang kelas X. Insiden ini membuat seorang siswa menjalani perawatan medis dan terpaksa pindah sekolah karena mengalami trauma berat.

Keluarga korban pun melaporkan pelaku ke pihak kepolisian, sementara pihak sekolah mengeluarkan pelaku karena dinilai telah melanggar peraturan sekolah.

Dalam rekaman CCTV, tampak seorang siswa berinisial S mendekati korban berinisial R yang tengah duduk bersama teman-temannya. S kemudian memukul korban menggunakan sebuah buku, lalu menoyor kepala korban.

Tak lama kemudian, pelaku melayangkan pukulan dan tendangan ke arah perut kiri korban. Korban pun terlihat menahan rasa sakit.

Donny Manurung, kuasa hukum korban, menjelaskan aksi kekerasan terjadi pada 13 Juni 2025. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius di bagian organ dalam dan sempat dirawat secara medis.

Halaman:
1 2
      
