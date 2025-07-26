Gudang Sekolah Polisi Negara Polda Metro Terbakar, 4 Mobil Damkar Dikerahkan

BOGOR – Kebakaran hebat melanda sebuah gudang milik Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido milik Polda Metro Jaya, di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/7/2025).

Kebakaran terjadi sekira pukul 06.00 WIB itu, sempat menimbulkan kepanikan. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat api membumbung tinggi disertai asap hitam pekat.

Gudang yang terbakar diketahui menyimpan material yang mudah terbakar, sehingga api cepat membesar dan sempat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Jalan menuju lokasi yang sempit turut menyulitkan proses pemadaman.

Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dua unit berasal dari Damkar Kabupaten Bogor dan dua lainnya dari Damkar Kabupaten Sukabumi.

"Api berhasil kami padamkan setelah kurang lebih dua jam," ujar Asep Romlan, Wakil Komandan Pos Damkar Cicurug, saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

(Fetra Hariandja)