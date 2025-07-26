PPATK: 15 Ribu Warga Jakarta Main Judol Pakai Uang Bansos, Transaksi Capai Rp67 Miliar

JAKARTA – Lebih dari 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) tercatat bermain judi online (judol) sepanjang tahun 2024. Bahkan, jumlah transaksi yang tercatat mencapai Rp67 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Awalnya, Ivan memaparkan jumlah total pemain judol yang tercatat sebagai warga DKI Jakarta.

"Berdasarkan data PPATK, terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta, mencakup 5 kota dan 1 kabupaten, yang teridentifikasi sebagai pemain judi online pada periode tahun 2024. Total nominal transaksi deposit judi online mencapai Rp3,12 triliun dalam 17,5 juta kali transaksi," kata Ivan, Sabtu (26/7/2025).

Kemudian, Ivan mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, terdapat 15 ribu di antaranya merupakan penerima bansos.