Jukir Liar Bundaran HI Ditangkap, Gubernur Pramono: Tertibkan Semua!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa juru parkir (jukir) liar yang beraksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) telah ditangkap. Penangkapan dilakukan oleh petugas Satpol PP yang tengah melakukan patroli.

"Jadi, juru parkir liar di Bundaran HI sudah ditangkap," kata Pramono, Sabtu (26/7/2025).

Pramono menyebut, aksi tersebut langsung direspons oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia pun telah menginstruksikan kepada seluruh Wali Kota di wilayah administratif Jakarta untuk terus memantau dan menjaga ketertiban umum.

"Saya sudah instruksikan kepada Wali Kota dan Bupati Kepulauan Seribu, meskipun di Pulau Seribu praktis tidak ada ya, untuk menertibkan semua hal yang berkaitan dengan ketertiban publik, termasuk juru parkir dan sebagainya," jelas Pramono.