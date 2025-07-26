Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jukir Liar Bundaran HI Ditangkap, Gubernur Pramono: Tertibkan Semua!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |15:58 WIB
Jukir Liar Bundaran HI Ditangkap, Gubernur Pramono: Tertibkan Semua!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa juru parkir (jukir) liar yang beraksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) telah ditangkap. Penangkapan dilakukan oleh petugas Satpol PP yang tengah melakukan patroli.

"Jadi, juru parkir liar di Bundaran HI sudah ditangkap," kata Pramono, Sabtu (26/7/2025).

Pramono menyebut, aksi tersebut langsung direspons oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia pun telah menginstruksikan kepada seluruh Wali Kota di wilayah administratif Jakarta untuk terus memantau dan menjaga ketertiban umum.

"Saya sudah instruksikan kepada Wali Kota dan Bupati Kepulauan Seribu, meskipun di Pulau Seribu praktis tidak ada ya, untuk menertibkan semua hal yang berkaitan dengan ketertiban publik, termasuk juru parkir dan sebagainya," jelas Pramono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179244//pemerintah-lqJS_large.jpg
Pramono: Perkaya Wajah Jakarta sebagai Kota Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179163//pramono-YvEC_large.jpg
Perintah Tegas Gubernur: Banjir Jakarta Wajib Surut Maksimal 6 Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178904//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-LjFl_large.jpg
Mangkrak sejak 2016, Pramono Akan Tinjau Jalan Beda Tinggi di Penjaringan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178863//pramono-nSM0_large.jpg
Pramono Enggan Tanggapi Pernyataan Komisaris Transjakarta yang Tuai Polemik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178669//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-4Zbi_large.jpg
Pramono Tegaskan Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta Bukan untuk Deposito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177507//pramono_anung-045L_large.jpg
Pramono Hadiri Tabligh Akbar dan Doa untuk Indonesia di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement