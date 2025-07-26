Pemuda Perindo Rayakan Hari Anak Nasional Bareng Warga Petamburan

JAKARTA – DPP Pemuda Perindo menggelar perayaan Hari Anak Nasional bersama anak-anak dan ibu-ibu warga Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/7/2025).

Rangkaian kegiatan ini diikuti langsung oleh Plt. Ketua DPP Pemuda Perindo, William Tanuwijaya; Sekjen DPP Pemuda Perindo, Apri Supriyadi; dan Wakil Sekjen DPP Pemuda Perindo, Novi Widya.

Acara dimulai dengan hiburan interaktif berupa dongeng dan kuis berhadiah yang diikuti anak-anak dari usia lima tahun hingga remaja. Sementara itu, para ibu yang ikut mendampingi juga mendapatkan paket sembako sekaligus dikenalkan tentang Pemuda Perindo.

Dalam acara ini juga turut dirayakan ulang tahun Wakil Sekjen DPP Pemuda Perindo, Novi Widya. Orang tua dan balita yang hadir tampak antusias mengucapkan selamat ulang tahun kepada kader Pemuda Perindo tersebut.

"Hari ini kami merayakan Hari Anak Nasional. Kami membagikan makanan dan alat tulis kepada anak-anak. Kebetulan juga bertepatan dengan ulang tahun Wasekjen kami," ucap Plt. Ketua DPP Pemuda Perindo, William Tanuwijaya.