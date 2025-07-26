Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Perindo Rayakan Hari Anak Nasional Bareng Warga Petamburan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |17:12 WIB
Pemuda Perindo Rayakan Hari Anak Nasional Bareng Warga Petamburan
Pemuda Perindo Rayakan Hari Anak Nasional (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA – DPP Pemuda Perindo menggelar perayaan Hari Anak Nasional bersama anak-anak dan ibu-ibu warga Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/7/2025). 

Rangkaian kegiatan ini diikuti langsung oleh Plt. Ketua DPP Pemuda Perindo, William Tanuwijaya; Sekjen DPP Pemuda Perindo, Apri Supriyadi; dan Wakil Sekjen DPP Pemuda Perindo, Novi Widya.

Acara dimulai dengan hiburan interaktif berupa dongeng dan kuis berhadiah yang diikuti anak-anak dari usia lima tahun hingga remaja. Sementara itu, para ibu yang ikut mendampingi juga mendapatkan paket sembako sekaligus dikenalkan tentang Pemuda Perindo.

Dalam acara ini juga turut dirayakan ulang tahun Wakil Sekjen DPP Pemuda Perindo, Novi Widya. Orang tua dan balita yang hadir tampak antusias mengucapkan selamat ulang tahun kepada kader Pemuda Perindo tersebut.

"Hari ini kami merayakan Hari Anak Nasional. Kami membagikan makanan dan alat tulis kepada anak-anak. Kebetulan juga bertepatan dengan ulang tahun Wasekjen kami," ucap Plt. Ketua DPP Pemuda Perindo, William Tanuwijaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hari Anak Perindo Pemuda Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement