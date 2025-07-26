Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rakorda Perindo Jaksel, Effendi Syahputra: Saatnya Konsolidasi dan Tancap Gas!

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |17:39 WIB
Rakorda Perindo Jaksel, Effendi Syahputra: Saatnya Konsolidasi dan Tancap Gas!
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menyatakan bahwa pihaknya tengah memanaskan kembali mesin-mesin partai untuk memperkuat konsolidasi internal.

"Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan DPD Jakarta Selatan beserta seluruh DPC, yaitu 10 DPC di Jakarta Selatan. Ini dalam rangka memperkuat kembali mesin-mesin partai, memanaskan kembali kekuatan partai kita di wilayah Jakarta Selatan," ujar Effendi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025).

Effendi juga menjelaskan bahwa pihaknya baru saja menunjuk kepemimpinan baru di DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, yaitu Teuku Muhammad Zaky Barrun. Rakorda ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antara Ketua DPD yang baru dan jajaran DPC se-Jakarta Selatan.

"Kita minta kepada jajaran baru, ketua DPD yang baru dipilih, untuk langsung tancap gas bekerja. Untuk itu, kita panggil semua perwakilan DPC hari ini agar mereka dapat dipaparkan program-program kerja yang harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat, terutama menjelang proses verifikasi parpol ke depan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement