Rakorda Perindo Jaksel, Effendi Syahputra: Saatnya Konsolidasi dan Tancap Gas!

JAKARTA – Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menyatakan bahwa pihaknya tengah memanaskan kembali mesin-mesin partai untuk memperkuat konsolidasi internal.

"Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan DPD Jakarta Selatan beserta seluruh DPC, yaitu 10 DPC di Jakarta Selatan. Ini dalam rangka memperkuat kembali mesin-mesin partai, memanaskan kembali kekuatan partai kita di wilayah Jakarta Selatan," ujar Effendi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025).

Effendi juga menjelaskan bahwa pihaknya baru saja menunjuk kepemimpinan baru di DPD Partai Perindo Jakarta Selatan, yaitu Teuku Muhammad Zaky Barrun. Rakorda ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antara Ketua DPD yang baru dan jajaran DPC se-Jakarta Selatan.

"Kita minta kepada jajaran baru, ketua DPD yang baru dipilih, untuk langsung tancap gas bekerja. Untuk itu, kita panggil semua perwakilan DPC hari ini agar mereka dapat dipaparkan program-program kerja yang harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat, terutama menjelang proses verifikasi parpol ke depan," jelasnya.