HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perayaan Hari Anak Nasional Pemuda Perindo Disambut Antusias Warga Petamburan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |18:06 WIB
Perayaan Hari Anak Nasional Pemuda Perindo Disambut Antusias Warga Petamburan
Pemuda Perindo Rayakan Hari Anak Nasional (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar perayaan Hari Anak Nasional bersama warga Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/7/2025). Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak maupun para ibu yang hadir di lokasi acara.

Berdasarkan pantauan di lapangan, perayaan ini diikuti oleh puluhan anak dari usia lima tahun hingga remaja, yang turut didampingi oleh para orang tua, khususnya ibu-ibu.

Dalam kegiatan tersebut, Pemuda Perindo membagikan bingkisan berupa makanan ringan dan alat tulis kepada anak-anak. Sementara itu, para ibu juga mendapatkan bantuan paket sembako yang disiapkan oleh panitia.

"Di sini tadi Pemuda Perindo memperingati Hari Anak Nasional sekaligus ulang tahun Kak Novi, yaitu kader Pemuda Perindo," ujar Irma (40), warga Petamburan, saat ditemui usai acara.

Irma mengaku senang karena kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan sembako yang diterima sangat membantu kebutuhan sehari-hari.

"Senang, tadi dikasih sembako. Lumayan untuk kebutuhan harian. Terima kasih Pemuda Perindo," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
