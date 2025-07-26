Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Bocah 4 Tahun di Ciputat Tewas Dianiaya Ayah Kandung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |18:31 WIB
Tragis! Bocah 4 Tahun di Ciputat Tewas Dianiaya Ayah Kandung
Anak Dibunuh Ayah Kandung (foto: Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Seorang bocah berusia empat tahun di Ciputat, Tangerang Selatan, tewas diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, berinisial AAY. Pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq, menjelaskan bahwa peristiwa memilukan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 malam. Penangkapan pelaku dilakukan tak lama setelah laporan masuk ke pihak kepolisian.

"Pelaku sudah diamankan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur," ujar Bambang, Sabtu (26/7/2025).

Bambang membenarkan informasi yang beredar bahwa korban sempat dibanting, ditendang, hingga dimasukkan ke dalam kardus oleh pelaku. Namun, ia belum merinci lebih lanjut terkait kronologi maupun motif tindakan kekerasan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190//pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177111//mayat-QnCS_large.jpg
Fakta Terbaru Kasus Pembunuhan Anak di Cilincing: Ibunda Korban Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177103//kasus_pembunuhan-3D6K_large.jpg
Anak 11 Tahun di Cilincing Sempat Diimingi Hadiah Sebelum Dibunuh Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176696//guru-Qy0L_large.jpg
Viral! Pelukan Terakhir Guru Melani Wamea dengan Para Muridnya Sebelum Tewas Dianiaya KKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement