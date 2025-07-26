Tragis! Bocah 4 Tahun di Ciputat Tewas Dianiaya Ayah Kandung

TANGSEL - Seorang bocah berusia empat tahun di Ciputat, Tangerang Selatan, tewas diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, berinisial AAY. Pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq, menjelaskan bahwa peristiwa memilukan tersebut terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 malam. Penangkapan pelaku dilakukan tak lama setelah laporan masuk ke pihak kepolisian.

"Pelaku sudah diamankan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur," ujar Bambang, Sabtu (26/7/2025).

Bambang membenarkan informasi yang beredar bahwa korban sempat dibanting, ditendang, hingga dimasukkan ke dalam kardus oleh pelaku. Namun, ia belum merinci lebih lanjut terkait kronologi maupun motif tindakan kekerasan tersebut.